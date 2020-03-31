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من برنامج: المسائية شاهد: كيف يمكن للأسرة العربية أن تستثمر الحجر المنزلي؟

الملايين من البشر يعيشون في حجر منزلي، لكن كيف تستثمر الأسرة العربية هذا الحجر المنزلي في تنمية مهارات أفرادها خاصة في ظل انتشار ظاهرة التدريب عن بعد.

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المصدر : الجزيرة مباشر