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من برنامج: المسائية أهمية ممارسة الرياضة أثناء الحجر المنزلي (فيديو)

ينصح الأطباء والمختصون بممارسة الرياضة يوميا داخل منزلك أثناء فترة الحجر المنزلي، وتساعد تمارين اليوغا في التعامل مع لضغوط النفسية والعصبية التي واكبت انتشار فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر