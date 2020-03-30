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من برنامج: المسائية قطر تأسف لتسيس مملكة البحرين الوضع الإنساني لمواطنيها (فيديو)

أكد بيان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر ترحيب الدوحة بقرار مملكة البحرين إجلاء المواطنيين البحرينيين الذين عبروا إلى قطر من إيران.

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المصدر : الجزيرة مباشر