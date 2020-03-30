09:40

من برنامج: المسائية شاهد: مقاطع طريفة أبطالها رجال وأسر في الحجر المنزلي

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد اضطرت بعض الدول لفرض الحجر المنزلي على مواطنيها ومنعهم من الخروج إلا للضرورة القصوى

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر