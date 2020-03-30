12:30

من برنامج: المسائية شاهد: تجربة الجزيرة مباشر مع الحجر المنزلي

استعرضت حلقة المسائية (الأحد)، تجربة العمل المنزلي الذي تطبقه قناة الجزيرة مباشر مع بدء انتشار فيروس كورونا في ظل إجراءاتها وتدابيرها للحد من انتشار الفيروس.

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المصدر : الجزيرة مباشر