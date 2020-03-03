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من برنامج: المسائية فيروس كورونا المستجد يتمدد عربيا (فيديو)

تخطى الفيروس كورونا حاجز الـ 3 آلاف حالة وفاة على مستوى العالم، وبلغ عدد الإصابات ما يقرب من 89.254، في حين تواصل دول العالم اتخاذ التدابير المشددة لمحاصرة الفيروس في أضيق نطاق.

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المصدر : الجزيرة مباشر