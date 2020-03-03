15:50

من برنامج: المسائية شاهد: قضايا شغلت الإعلام المصري على حساب قضايا أهم

تصدرت أغاني المهرجانات وأتوبيس الزمالك وخلاف محمد رمضان مع الطيار الإعلام المصري خلال فبراير الماضي، فماذا عن سد النهضة ووفيات المعتقلين ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر