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من برنامج: المسائية أردوغان: تركيا لا تعتمد في كفاحها على دولة أو مؤسسة معينة (فيديو)

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بانسحاب قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا إلى الخطوط التي حدّدتها تركيا.

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المصدر : الجزيرة مباشر