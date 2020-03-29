29:05

من برنامج: المسائية قراءة في تطورات فيروس كورونا ليوم 28 من مارس (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “السبت”، المديرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالية في قطر منى المسلماني، حيث كشفت عن الوضع الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد في قطر.

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المصدر : الجزيرة مباشر