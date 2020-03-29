23:15

من برنامج: المسائية قراءة في تطورات فيروس كورونا ليوم 27 من مارس (فيديو)

تناولت حلقة المسائية “الجمعة 27 من مارس” تطورات انتشار فيروس كورونا، وكانت أولى الملحوظات لهذا اليوم ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم بأكثر من 10 آلاف حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر