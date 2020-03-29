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من برنامج: المسائية فقه التعامل مع فيروس كورونا المستجد (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الجمعة” الدكتور محمد راتب النابلسي للحديث عن فقه التعامل مع فيروس كورونا، ويذكر أنه وللأسبوع الثاني على التوالي أغلقت المساجد أبوابها أمام صلاة الجمعة.

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المصدر : الجزيرة مباشر