11:10

من برنامج: المسائية شاهد: أبرز الأخبار عن فيروس كورونا في الصحافة العالمية

استضافت حلقة المسائية “السبت” الصحفية نادية أبو المجد للحديث عن أهم ما جاء في الصحافة العالمية عن فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر