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من برنامج: المسائية حملة تغريد على تويتر لدعم معتقلي الرأي في السعودية (فيديو)

دعا حساب معتقلي الرأي في تغريدة على موقع تويتر إلى المشاركة في أكبر حملة تغريد لدعم معتقلي الرأي في السعودية والعالم العربي تحت وسم “قبل الكارثة”.

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المصدر : الجزيرة مباشر