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من برنامج: المسائية "حفلات من البيت" مبادرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (فيديو)

تسبب تفشي فيروس كورونا في إلغاء كافة الحفلات الموسيقية والمهرجانات التي كانت مقررة سابقا، لكن بعض الفنانين صمموا على التواصل مع جمهورهم من خلال الموسيقى المباشرة.

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المصدر : الجزيرة مباشر