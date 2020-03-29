17:20

من برنامج: المسائية تشيد مركز للحجر الصحي جنوب قطاع غزة (فيديو)

أظهرت لقطات تم تصويرها من طائرة مسيرة عمليات تشييد مركز ضخم للحجر الصحي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وذلك تحسبا لاحتمال تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر