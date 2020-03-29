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من برنامج: المسائية الحكومة الفرنسية تقر الكلوركين دواء لمرضى كورونا (فيديو

بعد جدل حول دواء الكلوركين وما مدي فاعليته في علاج المصابين بفيروس كورونا، أقرت الحكومة الفرنسية ترخيص وصفه لمرضى الكورونا، وهو في الأصل دواء للحمة الخلاعية والملاريا.

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المصدر : الجزيرة مباشر