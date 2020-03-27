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من برنامج: المسائية فيصل العذبة: تجربتي في التعافي من فيروس كورونا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الخميس”، فيصل العذبة، للحديث عن تجربته في التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، حيث تتوالى قصص التعافي من فيروس كورونا لتعطي بارقة أمل للكثيرين.

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المصدر : الجزيرة مباشر