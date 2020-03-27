14:10

من برنامج: المسائية شاهد: تطورات فيروس كورونا المستجد (فيديو)

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تباطؤ انتشار فيروس كورونا في أوربا، وأعلن قادة قمة العشرين ضخ 5 تريليونات دولار لمواجهة تداعياته الاقتصادية.

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المصدر : الجزيرة مباشر