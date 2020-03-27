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من برنامج: المسائية "أفلام نهاية العالم" هل ساهمت في نشر الفزع من كورونا؟ (فيديو)

هل ساهمت أفلام “نهاية العالم” الهوليوودية، في نشر الفزع بين الناس بعد تفشي وباء كورونا، أم أن خيال السينمائيين غير مسؤول عن الفيروسات القاتلة والحروب المشتعلة؟

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المصدر : الجزيرة مباشر