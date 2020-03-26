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من برنامج: المسائية مصر: استنكار لاستهتار الحكومة بالحد من تفشي كورونا (فيديو)

استنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن، وذلك بعد نشر مقاطع لتكدس الركاب في مترو الأنفاق.

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المصدر : الجزيرة مباشر