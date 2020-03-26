14:34

من برنامج: المسائية شاهد: جهود لرعاية المسنين في ظل وباء كورونا

انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فشل المسنين في شراء احتياجاتهم الغذائية بسبب التزاحم في الأسواق، وطالبت أصوات بأن تكون جهود مكافحة كورونا أكثر إنسانية مع الكبار.

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المصدر : الجزيرة مباشر