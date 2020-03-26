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من برنامج: المسائية شاهد تطورات فيروس كورونا في العالم العربي (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 194، وبحسب وزارة الصحة فإن الحالة الأولى لمواطن مرتبط بالسفر إلى السعودية.

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المصدر : الجزيرة مباشر