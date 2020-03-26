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من برنامج: المسائية استراتيجية الأردن في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)

تواصل الحكومة الأردنية توزيع الخبز والمياه على المواطنين في مقرات سكنهم وفقا للآلية التي أقرتها عقب دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

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المصدر : الجزيرة مباشر