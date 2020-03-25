10:54

من برنامج: المسائية مصر: اعتقال شقيقي المدون المصري عبد الله الشريف (فيديو)

اقتحمت مجموعة من القوات الأمنية المصرية منزل المدون المصري عبد الله الشريف، واعتقلت شقيقيه، وكان الشريف قد نشر فيديو يُظهر ضابطا يقطع أصابع يد شاب عشريني من أهالي سيناء.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر