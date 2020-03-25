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من برنامج: المسائية مخاوف من اتساع دائرة البطالة عربيا بسبب كورونا (فيديو)

إثر جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل كبير على اقتصاديات العالم، وبسببه فقد كثيرون وظائفهم نظرًا لإفلاس شركات أو توقفها عن العمل، كما ألقى بظلاله على المنطقة العربية.

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المصدر : الجزيرة مباشر