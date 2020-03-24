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من برنامج: المسائية ارتفاع نسب المتعافين حول العالم من فيروس كورونا (فيديو)

لا وقت للتهاون مع كورونا، حكومات وشعوب أدركت بالفعل أنها أمام تحدي للبقاء، تلك الروح المتنامية هي أبرز إيجابيات ت المرحلة الحالية من مواجهة كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر