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من برنامج: المسائية

ارتفاع نسب المتعافين حول العالم من فيروس كورونا (فيديو)

لا وقت للتهاون مع كورونا، حكومات وشعوب أدركت بالفعل أنها أمام تحدي للبقاء، تلك الروح المتنامية هي أبرز إيجابيات ت المرحلة الحالية من مواجهة كورونا.
24/3/2020
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
المزيد من البرامج

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