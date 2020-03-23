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من برنامج: المسائية فيروس كورونا يهز الوسط الرياضي ويستهدف المشاهير (فيديو)

لم بفرق فيروس كورونا بين الرياضي وغير الرياضي فهو قادر على إيذاء الجميع، وقد اخترق كل الفئات ووصل إلى أغلب الدول ولمسؤولين سواء كانوا رفيعي المناصب أو غيرهم.

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المصدر : الجزيرة مباشر