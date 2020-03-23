13:00

من برنامج: المسائية فيروس كورونا يضع أنغيلا ميركل في الحجر الصحي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أوربية أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر