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من برنامج: المسائية

فيروس كورونا.. قراءة يومية لتطوره وتداعياته (فيديو)

لا يزال فيروس كورونا يفرض نفسه على الساحة العالمية وتتزايد الأرقام يوميا سواء إصابات أو ضحايا تفزع البعض، إلا أن أرقام التعافي والشفاء مرتفعة ما يبث الأمل والتفاؤل.
23/3/2020
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المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

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(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
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المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من حلقات برنامج:
المسائية
(الجزيرة)

فيروس كورونا يواصل حصاده لأطباء مصر

06:10
(الجزيرة)

انتخابات الرئاسة الامريكية: ترمب يغرد خارج السرب

29:13
(الجزيرة)

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

17:55
(الجزيرة)

اختتام جولة المحادثات الليبية بتونس

20:40
شاهد المزيد
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