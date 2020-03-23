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من برنامج: المسائية فيروس كورونا.. قراءة يومية لتطوره وتداعياته (فيديو)

لا يزال فيروس كورونا يفرض نفسه على الساحة العالمية وتتزايد الأرقام يوميا سواء إصابات أو ضحايا تفزع البعض، إلا أن أرقام التعافي والشفاء مرتفعة ما يبث الأمل والتفاؤل.

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المصدر : الجزيرة مباشر