18:05

من برنامج: المسائية شاهد: كيف تصنع معقم اليدين في المنزل

غرد أحدهم قائلا، للذين أشتروا مطهرات كثيرة ولم يتركوا شيئا في رفوف المتاجر للآخرين، هل تدركون أنه من أجل حماية أنفسكم من فيروس كورونا فأنتم في حاجة إلى أن يغسل الآخرون أيديهم أيضا؟

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المصدر : الجزيرة مباشر