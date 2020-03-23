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من برنامج: المسائية تركيا: أدوات مخبرية لتشخيص فيروس كورونا في دقائق (فيديو)

قدمت وزارة الصحة التركية عرضا تعريفيا حول أدوات مخبرية تستطيع تشخيص فيروس كورونا في غضون 15 دقيقة دون الحاجة للانتظار الطويل للحصول على النتيجة.

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المصدر : الجزيرة مباشر