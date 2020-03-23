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من برنامج: المسائية الكويت: لا تهاون في التعامل مع فيروس كورونا (فيديو)

حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أن وباء كورونا بات أزمة عالمية ولا تلوح في الأفق نهاية لها داعيا للاستعداد لكافة الاحتمالات.

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المصدر : الجزيرة مباشر