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من برنامج: المسائية إبراهيم العرجا يروي تجربته مع فيروس كورونا (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “الأحد”، إبراهيم العرجا أحد المتعافين من فيروس كورونا، وهو من سكان مدينة بيت لحم، ليروي تفاصيل رحلته من لحظة إصابته بفيروس كورونا وحتى وصوله إلى التعافي.

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المصدر : الجزيرة مباشر