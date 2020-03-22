13:40

من برنامج: المسائية وزير الصحة التونسي: تم فرض الحجر الصحي لمصلحة المواطن (فيديو)

استضافت حلقة المسائية “السبت” وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف مكي، للحديث حول مواصلة فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم وفيما يخص تونس تحديدا.

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المصدر : الجزيرة مباشر