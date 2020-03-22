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من برنامج: المسائية منظمة الصحة العالمية تتوجه برسالة لشباب العالم (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أو يقتل الشباب الذين يجب عليهم تجنب الاختلاط حتى لا ينقل المرض إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

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المصدر : الجزيرة مباشر