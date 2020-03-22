12:25

من برنامج: المسائية مصر: إجراءات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، وذلك في إطار الخطط التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر