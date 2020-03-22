13:30

من برنامج: المسائية شاهد: التوعية ضد فيروس كورونا المستجد بلغة الإشارة

تناولت المسائية وبلغة الإشارة التوعية ضد فيروس كورونا المستجد لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، من أجل توعيتهم بمخاطر الفيروس وكيفية التعامل معها.

اقرأ المزيد

المصدر : الجزيرة مباشر