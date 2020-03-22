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من برنامج: المسائية شاهد: أطباء يعتلون منابر الجمعة بدلا عن الأئمة

اعتلى عشرات الأطباء والمختصين منابر المساجد في مختلف مناطق قطاع غزة لإلقاء خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين، بهدف رفع وعيهم تجاه فيروس كورونا.

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المصدر : الجزيرة مباشر