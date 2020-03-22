21:30

من برنامج: المسائية سباق بين الشركات لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (فيديو)

تسعى مختبرات الأبحاث وصناعة الأدوية في أنحاء العالم للتوصل بسرعة إلى لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا المستجد باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة.

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المصدر : الجزيرة مباشر