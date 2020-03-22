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من برنامج: المسائية حظر التجوال في الأردن يدخل حيز التطبيق (فيديو)

دخل القرار الأردني بحظر التجوال في عموم البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حيز التطبيق، وأطلق الأمن صافرات الإنذار إيذانا بدخول القرار حيز التطبيق.

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المصدر : الجزيرة مباشر