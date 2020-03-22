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من برنامج: المسائية الجيش الأردني يغلق العاصمة عمان لمنع تفشي كورونا (فيديو)

أعلن الجيش الأردني أن قواته ستنتشر على مداخل المدن ومخارجها، في كافة أنحاء البلاد، في إجراء يسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

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المصدر : الجزيرة مباشر