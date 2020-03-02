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من برنامج: المسائية تصاعد وتيرة الهجمات على الجيش والشرطة في سيناء (فيديو)

تصاعدت وتيرة الهجمات على الجيش والشرطة في سيناء خلال شهر فبراير/شباط المنصرم، كما وثق ناشطون وحقوقيون تزايد خسائر الجيش في سيناء.

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المصدر : الجزيرة مباشر