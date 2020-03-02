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من برنامج: المسائية تركيا تعلن عن بدء "عملية درع الربيع" في إدلب (فيديو)

بدأت تركيا عملية درع الربيع في إدلب بعد نهاية المهلة التي حددتها للنظام السوري للانسحاب من مناطق خفض التصعي.

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المصدر : الجزيرة مباشر