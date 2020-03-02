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من برنامج: المسائية تدابير عربية مؤقتة لمحاصرة الفيروس كورونا المستجد (فيديو)

ارتفع عدد الحالات المؤكد اصابتها بالفيروس كورونا المستجد إلى 87.470 حالة على مستوى العالم، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2.990 حالة.

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المصدر : الجزيرة مباشر