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من برنامج: المسائية ميلا أصغرعربية متعافية من فيروس كورونا المستجد (فيديو)

تعافت الطفلة ميلا جهاد شوكة صاحبة العام وعشرة أشهر، وأصغر مصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في فلسطين.

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المصدر : الجزيرة مباشر