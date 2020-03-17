12:30

من برنامج: المسائية لاعبو ريال مدريد يطالبون مشجعي النادي بالبقاء بمنازلهم (فيديو)

بث لاعبو ريال مدريد لكرة القدم رسالة إلى مشجعي النادي في جميع أنحاء العالم يطالبونهم بالبقاء في منازلهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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المصدر : الجزيرة مباشر