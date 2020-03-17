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من برنامج: المسائية فيروس كورونا يحول عواصم العالم لمدن أشباح (فيديو)

فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) هو واحد ضمن سلسلة أمراض شغلت العالم منذ مطلع الألفية الجديدة.

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المصدر : الجزيرة مباشر