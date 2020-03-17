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من برنامج: المسائية فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره (فيديو)

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في أنحاء العالم وسط مخاوف من تداعياته على مختلف جوانب الحياة، حيث يتواصل تزايد عدد الإصابات وكذلك الوفيات.

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