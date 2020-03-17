12:20

من برنامج: المسائية الصحة العالمية: اختبروا وافحصوا كل من تشتبهون فيه (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس كورونا المستجد تزايد، وأن عدد الوفيات والإصابات به في أنحاء العالم يتجاوز ما سجل في الصين.

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المصدر : الجزيرة مباشر