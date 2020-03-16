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من برنامج: المسائية عون يعلن أن لبنان في حالة طوارئ صحية (فيديو)

قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن بلاده في حالة طوارئ صحية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه لن يتهاون ابدا في سبيل تأمين الحماية اللازمة لأي مواطن من هذا الوباء.

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المصدر : الجزيرة مباشر